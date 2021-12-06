Ковров, Владимирская область, , 13:29 — REGNUM В городе Коврове Владимирской области 6 декабря около 12:00 на улице Гагарина городской рейсовый автобус «ПАЗ» столкнулся с мусоровозом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительной информации, водитель автобуса не уступил дорогу грузовику-мусоровозу. В результате ДТП водитель и семь пассажиров автобуса, среди которых двое несовершеннолетних, были госпитализированы.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники полиции. Регулировку движения на месте ДТП осуществляют инспекторы ГИБДД.