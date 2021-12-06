Киев, , 13:46 — REGNUM Россия может задействовать скопившихся в Белоруссии мигрантов для провокации в Сувалкском коридоре, а затем отсечь прибалтийские страны от союзников по НАТО, сообщили британскому изданию The Times источники в альянсе и на Украине.

Страны Прибалтики на карте Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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Собеседники издания полагают, что Россия может направить мигрантов к польско-литовской границе — так называемому Сувалкскому коридору, который «соединяет» Калининградскую область с Белоруссией. Там мигранты якобы устроят беспорядки, а Россия направит в коридор военные патрули.

«Это позволит России объединить находящиеся в Калининградской области силы с Белоруссией. Всё это может быть сделано, по оценке украинской стороны, меньше чем за два часа», — говорится в публикации.

Украинский источник издания полагает, что кризис с мигрантами на белорусско-польской границе Россия может использовать для отвлечения внимания НАТО от вторжения на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, российское руководство не раз отвергало обвинения властей Украины и западных стран в «агрессивных действиях», звучащие в последнее время. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска передвигаются в пределах своей территории, это никому не угрожает и не должно никого беспокоить.

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