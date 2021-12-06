6 декабря 2021 | Время чтения 5 мин

Максим Воронов, , 16:41 — REGNUM Почему некоторые сериалы становятся «культовыми» — их героям подражают, их фразы и лица растаскивают на мемы и стикеры, за судьбой актеров следят, каждой новой серии ждут с нетерпением, горячо обсуждают, переживают, если история завершилась, и надеются на сиквел или хотя бы спецэпизод, даже спустя годы? Далеко не всегда это объясняется каким-то невероятным кинематографическим качеством, напряженным неотпускающим сюжетом, накалом чувств или созданной авторами оригинальной вселенной (как в «Звездном пути» или «Докторе Кто»). Иногда сериал ругают за «низкопробность» и «безыдейность», а его все равно преданно любят, даже если это просто мелодрама или комедия.

Герои сериала «Универ» Цитата из т/с «Универ». реж Пётр Точилин, Жанна Кадникова, Иван Китаев, Роман Самгин. 2008. Россия

Все дело в том, что зрители узнают в героях себя или то, какими они могли бы быть. Свои жизненные проблемы, радости, огорчения и мечты. И если в космосе довелось побывать все же единицам, то в школе учились все, а в институте — очень многие. Наверняка невероятная популярность книжного и киношного мини-сериала о Гарри Поттере объясняется далеко не только тем, что он о волшебстве и волшебниках. Он, прежде всего, про детство, школу, про уроки и перемены, школьную дружбу и вражду, взросление и первую любовь. О том, что было в жизни у каждого, потому и возникает «контакт».

Отечественный сериал «Универ» — один из тех, которые, наверное, можно причислить к культовым именно по этой причине. Студенческие годы — очень важная пора, не только время получения новых знаний, но и подлинной, уже взрослой, социализации, особенно для тех, кому довелось жить в «общаге». И, конечно, неисчерпаемый источник забавных и драматических ситуаций, «приколов» и баек, которые потом передают детям и внукам. «От сессии до сессии живут студенты весело»…

Герои сериала «Универ» Цитата из т/с «Универ». реж Пётр Точилин, Жанна Кадникова, Иван Китаев, Роман Самгин. 2008. Россия

Стартовав в уже довольно далеком 2008 году, «Универ» сразу попал в жилу, ведь в его создании участвовали те, кто вырос из команд КВН, явления, родившегося именно в студенческой среде. Как и многие другие комедийные сериалы и фильмы того времени, в том числе созданные командой Comedy Club, его немало критиковали и критикуют за облегченность, дурашливость и шутки «ниже пояса». Но вот в отсутствии связи с реальностью его точно упрекнуть нельзя. Качество этой самой реальности и содержимое голов молодежи — тема отдельная.

Время идет, и рано или поздно вчерашние студенты получают дипломы и выходят во взрослую жизнь. «Универ. Новая общага» закончился вполне по-сказочному — сразу несколькими свадьбами. Но, как известно, «честным пирком да за свадебку» кончаются только сказки, в жизни это только начало взрослости. И очень удачной, на мой взгляд, идеей было проследить судьбы героев «Универа» дальше — в большую жизнь со всеми ее проблемами и заморочками. В принципе, авторы сюжетно пошли по тому же пути, что и Владимир Меньшов во второй части своего знаменитого фильма «Москва слезам не верит». Еще более удачная идея — изменить формат сериала, сделав его не чистой комедией, а более современной драмеди, отказаться от навязчивого закадрового смеха — родового проклятия ситкомов — и удлинить метраж до 45 минут, так, чтобы можно было рассказывать более связные истории.

К своим ролям в сериале вернётся золотой состав ситкомов «Универ» и «Универ. Новая общага»: Анна Хилькевич и Александр Мартынов, Настасья Самбурская и Стас Ярушин, Арарат Кещян и Екатерина Молоховская, а также Анна Кузина. В сериале появятся и новые персонажи в исполнении Алексея Серебрякова и Анатолия Белого. Таким образом, обновленный «Универ» будет интересен и фанатам старых сериалов, и новым зрителям, которые смогут погрузиться в сюжет с нуля.

Герои сериала «Универ» Цитата из т/с «Универ». реж Пётр Точилин, Жанна Кадникова, Иван Китаев, Роман Самгин. 2008. Россия

Уже с первых серий понятно, что путь героев отнюдь не усыпан розами. Несколько пародийная сладкая жизнь вчерашнего мажора, а ныне недоолигарха Антона оказывается красивым пузырем, который лопается в одночасье, оставив его практически бомжом и с кучей долгов. На семейном фронте у незадачливого бизнесмена тоже все плохо — его номинальная супруга Кристина совершенно не рада возвращению разорившегося и крепко закладывающего за воротник мужа — у нее уже новый возлюбленный. Что до счастливого вроде бы отца двух дочек археолога Артура-Майкла, то он потерял работу и два месяца тайком от жены Вари подрабатывал «бомбилой», пока тайна не выплыла наружу. Теперь он «работает папой» и на своей шкуре понимает, что жизнь домохозяйки — совсем не сахар. Варе же приходится учиться доверять мужу, поняв на деле, к каким бедам может привести ревность и подозрительность. Погруженный в свою науку Валя не готов стать отцом, Маша же мечтает о маленьком. Яна, которая одна воспитывает сына, сталкивается с тем, что совершенно его не понимает и даже подозревает в нем «нетрадиционные» задатки. В общем, все в той или иной степени несчастливы, и каждый, как сказал классик, по-своему. Но студенческую дружбу повзрослевшие ребята и девчата сохранили и по мере сил и понимания поддерживают друг друга. Поскольку это все же комедия, то житейские проблемы становятся источником не душераздирающих страданий и слез, а смешных ситуаций и недоразумений.

«Универ» — это огромная часть моей жизни, моя героиня уже внутри меня, — говорит актриса Анна Хилькевич, исполнительница роли Маши. — Когда мы снимались в последних сезонах «Новой общаги», мы понимали, что выросли из формата, выросли из своих героев, из студенческих ситуаций — нужно было что-то другое. Это другое подобралось к нам почти незаметно. После того, как я увидела часть отснятого материала, я могу сказать, что получилось круто. Это действительно классное и где-то очень серьёзное кино, с настоящими проблемами и настоящими людьми. И самое главное, что эти люди зрителю как будто знакомы».