Кострома, , 13:28 — REGNUM Безработица в Костромской области снизилась с 3,65% в январе 2021 года до 0,73% в ноябре. Об этом сообщает департамент труда и социальной защиты региона.

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В январе на учете в органах службы занятости состояли более 11 тысяч 700 граждан, сейчас — 2 тысячи 266 человек. На данный момент в банке вакансий органов службы занятости содержится 9 тысяч 804 предложения.

Наибольшую потребность в кадрах испытывают обрабатывающие производства, организации здравоохранения и государственного управления, социального снабжения и обеспечения военной безопасности. Наименьшая потребность в специалистах — в отраслях добычи полезных ископаемых, водоотведении, утилизации отходов.

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