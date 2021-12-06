Казань, , 13:37 — REGNUM В столице Татарии 6 декабря под трамвай попала девочка-подросток. Ребенок скончался на месте, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Трамвай Олег Евстратенко

Наезд произошел 6 декабря около 12:00 на улице Отрадная. Девочке на вид 15 лет.

«Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте, трамвай резко затормозил, но остановиться не успел из-за длинного тормозного пути», — уточнили в транспортном предприятии со ссылкой на данные кадров видеорегистратора.

В настоящее время движение по маршруту №4 приостановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани на улице Декабристов 13 октября произошла авария, столкнулись автобус и трамвай. В числе пострадавших была двухлетняя девочка.

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