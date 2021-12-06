Лондон, , 13:25 — REGNUM Глава компании-производителя модной одежды и аксессуаров из Великобритании Ted Baker Джон Бартон скончался на 78-м году жизни. Об этом 6 декабря сообщает агентство Reuters.

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При этом причины смерти Бартона не уточняются и сообщается только, что она была скоропостижной.

Отметим, Джон Бартон стал главой Ted Baker в 2019 году после ухода в отставку основателя компании Рэя Кельвина, против которого его коллеги и подчиненные выдвинули обвинения в домогательствах.

Компания Ted Baker была основана в Глазго в 1988 году и специализируется на продаже одежды и модных аксессуаров класса люкс.