Москва, 6 декабря, 2021, 13:24 — ИА Регнум. У двух дружественных стран — России и Индии — существуют конкретные планы по сотрудничеству в области ядерной энергетики. Об этом сегодня, 6 декабря, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт ТАСС.

Mil.ru Флаги России и Индии. Военное сотрудничество

По его словам, в ходе встречи с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром были обсуждены основные вопросы в сфере экономики.

«Особенное внимание было уделено энергетике, углеводородам и ядерной энергетике. По этим сферам есть конкретные и достаточно перспективные планы», — отметил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром в формате «2+2».

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