Магас, 6 декабря, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В Ингушетии завершился седьмой фестиваль кино «Золотая Башня». Его победителем стала кинолента советского и российского режиссёра документального кино Вахтанга Микеладзе под названием «Славные сыны Кавказа», сообщили 6 декабря в пресс-службе правительства региона.

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Второй приз достался киноленте «Новая жизнь древнего Магаса». Первое место как лучший документальный фильм заняла работа «Россия — феникс», а лучшим Северо-Кавказским фильмом — «Почтовый марафон». В числе призеров фильмы «Дорога в Эдем» кинематографистов из Киргизии и «Неволя» — узбекских авторов.

Напомним, VII Международный кинофестиваль «Золотая башня» стартовал 30 ноября в Ингушетии. Его конкурсантами стали более 50 кинематографистов из субъектов России и из-за рубежа.