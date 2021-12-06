Кишинёв, , 13:22 — REGNUM В Молдавии 6 декабря понизили уровень эпидемиологической опасности с «оранжевого кода» до «жёлтого» в Кишинёве, в Бельцах и в Дондюшанском и Бессарабском районах. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Кишинёва.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время «жёлтый код» остаётся также в Кэлэрашском, Каушанском, Чимишлийском, Флорешском, Глодянском, Яловенском, Окницком, Оргеевском, Шолданештском, Сорокском и Унгенском районах. В остальных регионах действует «зелёный код».

В последнее время в республике наблюдается спад темпов распространения коронавируса. За месяц среднее число выявленных в сутки носителей SARS-CoV-2 снизилось почти вдвое.

Напомним, в Молдавии «зелёный код» опасности в регионе сохраняется, если в сутки в среднем выявляют менее 50 случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. населения. Если этот показатель от 50 до 99, то уровень повышают до «жёлтого», если от 100 до 249 — до «оранжевого». При 250 случаях и выше объявляется «красный код». В зависимости от кода в регионе действуют карантинные ограничения.