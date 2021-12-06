Ростов-на-Дону, , 13:23 — REGNUM Ростовская область пока не готова к значительному сокращению мигрантов. Такого мнения придерживается руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Косинов. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM 6 декабря он отметил, что в России давно утерян престиж рабочих специальностей, что отразилось на рынке труда.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ростовская область не готова работать без мигрантов, но я могу ошибаться. В качестве примера приведу завод «Ростсельмаш», где дефицит кадров составляет примерно 20−25%, хотя зарплата на предприятии достойная. Не влияет даже выплата стипендий на переподготовку и повышение квалификации. На строительных площадках уровень зарплаты такой же, однако это не снимает вопрос дефицита кадров. И это касается всех отраслей», — пояснил собеседник ИА REGNUM.

По словам Сергея Косинова, престиж рабочих специальностей был потерян порядка 20 лет назад.

«У нас не создано никаких преференций для рабочих специальностей. Например, предоставление жилья или ипотеки на льготных условиях. Есть и нематериальные вещи. Как давно выходили фильмы о людях рабочих профессий, а не о бизнесменах и толстосумах? К сожалению, о простых трудящихся фильмы уже не снимают», — привёл пример депутат.

Напомним, что глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявил РИА Новости, что каждый российский регион был бы готов работать без мигрантов на стройках. Однако с оговоркой, что к этому нужно хорошо подготовиться, обучить кадры.