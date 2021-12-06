Шебалинский район, Алтай, , 13:20 — REGNUM Правоохранители в Шебалинском районе Республики Алтай проводят проверку по факту смертельного ДТП. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, авария произошла вечером 3 декабря.

ДТП на Алтае МВД по Республике Алтай

Около 13:40 по местному времени 45-летний местный житель за рулём автомобиля ВАЗ-2106 не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, после чего машина опрокинулась.

«В результате ДТП от полученных травм водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. В Шебалинскую районную больницу с травмами различной степени тяжести госпитализированы 2 пассажира автомобиля», — отметили в ведомстве.

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