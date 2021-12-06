Пермь, , 13:20 — REGNUM В Пермском крае на утро 6 декабря первичную вакцинацию COVID-19 прошли 1 млн 78 тыс. жителей (53,6% от всего взрослого населения), в том числе однокомпонентным препаратом. Об этом сообщает краевой минздрав.

Вакцинация Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте»

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Начали ревакцинацию 106,2 тыс. человек. Из них 88,4 тыс. пермяков завершили курс иммунизации, в том числе однокомпонентной вакциной.

С начала 2021 года первую прививку от заболевания сделали 348,8 тыс. пожилых жителей региона. За прошедшую неделю (29 ноября — 6 декабря) вакцинировано 12,3 тыс. граждан старше 60 лет.

Добавим, вакцинацию на территории Прикамья проводит 63 медорганизации. Всего за период иммунизации регион получил 1 522 894 комплекта вакцины.