Париж, 6 декабря, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Во Франции 320 000 использованных масок переработали в канцелярские товары для школьников, сообщает Le Parisien.

https://pixabay.com Маска

В городе Лимож раздали 6000 наборов с канцтоварами для школьников, сделанных из переработанных использованных защитных масок. В частности, из масок удалось создать транспортир и линейки.

Маски с 18 мая собирали по всему городу.

«Мы боремся с загрязнением, собираем маски и показываем детям пример того, что эти отходы можно использовать повторно», — заявил мэр города Лимож.

С сентября 2020 года во Франции переработали 20 миллионов масок.

Ожидается, что из переработанных масок можно, в частности, делать вешалки, пепельницы и держатели для телефонов.

Как сообщало ИА REGNUM, санитарно-медицинское агентство Франции Sante publique France объявило о 25 случаях заражения штаммом коронавируса «Омикрон».