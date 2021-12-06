Шанхай, Китай, 6 декабря, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Вооружённый ножницами мужчина напал на людей в китайском Шанхае, пострадали девять человек. Об этом сообщает 6 декабря местный информационный ресурс «Пэнпай».

MasaneMiyaPA Шанхай

Инцидент произошёл во второй половине дня в районе Пудун. Полиция задержала нападавшего, это 26-летний мужчина, состоящий на учете в психиатрической клинике в другом регионе страны. В Шанхай он приехал недавно.

Что стало причиной нападения, пока неизвестно. Девять раненых, в числе которых двое полицейских, госпитализированы. Правоохранительные органы разбираются в ситуации.

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