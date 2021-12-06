Екатеринбург, , 13:20 — REGNUM В Свердловской области за сутки подтверждено еще 682 случая заражения коронавирусом. В том числе 140 выявлены в Екатеринбурге Об этом 6 декабря сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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В регионе происходит снижение числа заболевших COVID-19. Со 2 декабря специалисты ежедневно фиксируют менее 700 случаев заражения.

С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 183 429 человек. Оправились от болезни 159 697 свердловчан. По причине коронавирусной инфекции умерли 8627 граждан.