Москва, 6 декабря, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Лучшим нападающим недели в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) признан нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба лиги.

Алексей Колчин ИА REGNUM Вадим Шипачёв

В трёх матчах Шипачёв забросил три шайбы и отдал пять результативных передач. Он признаётся лучшим форвардом в шестой раз в карьере и во второй раз в нынешнем сезоне.

Лучшим защитником стал одноклубник Шипачёва Антон Белов, который в трёх встречах набрал 2 (1+1) очка с показателем полезности «+7».

Лучшим вратарём признан голкипер хабаровского «Амура» Патрик Бартошак, на счету которого две победы в двух матчах и 98,55% отражённых бросков.

Лучшим новичком стал форвард московского ЦСКА Тахир Мингачев. В двух матчах он набрал 2 (1+1) очка.