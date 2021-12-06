Москва, 6 декабря, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Шанхайская Организация Сотрудничества имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития. Об этом 6 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита в Индию.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«И у нас есть очень хорошая перспектива, мы разделяем её позитивную оценку, которая заключается в том, что ШОС будет продолжать укреплять свои позиции и будет всё больше и больше играть роль такого центра сотрудничества — тем более, что на прошлом саммите ШОС в сентябре этого года в Душанбе был запущен процесс дальнейшего расширения этой организации, к полноправному членству был приглашён Иран», — заявил Лавров.