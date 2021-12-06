Нижний Тагил, Свердловская область, , 13:18 — REGNUM В больнице Нижнего Тагила свердловчанин умер от инсульта. Его семья считает, что это следствие травм, нанесенных мужчине два года назад, сообщает E1.RU.

Бокс

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Летом 2019 года у 50-летнего мужчины возник конфликт с местным жителем. Мужчины не поделили парковочное место. В результате свердловчанин позвал знакомого боксера, чтобы разобраться с обидчиком. Спортсмен причинил мужчине серьезные травмы. При падении потерпевший сломал ногу и височную кость.

По словам жены погибшего, мужчину стали мучить головные боли. Она считает, что это последствие ударов боксера.

Уголовное дело передали в суд только в ноябре 2021 года. До суда над спортсменом свердловчанин так и не дожил. Мужчина умер от инсульта. Свою вину нападавший до сих пор не признал несмотря на то, что момент происшествия попал на видео.