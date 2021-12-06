Красноярск, 6 декабря, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Приговор по уголовному делу о передаче матерью своего новорождённого ребёнка семейной паре вынесен в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 декабря в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Pixabay.com Младенец

Обвинительный приговор вынесен трём жителям города (п. п. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ — «Иные сделки в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

По данным следствия, в апреле 2020 года беременная женщина, воспитывающая двоих детей, договорилась с ранее знакомой ей семейной парой о том, что передаст им своего новорождённого ребёнка. Таким образом семейная пара избежала бы процедуры усыновления.

В роддоме красноярка находилась с паспортом женщины, которой намеревалась передать своего ребёнка. 23 мая 2020 года обвиняемая родила мальчика. 26 мая в автомобиле такси красноярка передала его мужчине и женщине.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемые признали свою вину. Суд приговорил мать мальчика к четырём годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения младшим ребёнком 12-летнего возраста.

Семейной паре суд назначил от трёх лет шести месяцев до трёх лет восьми месяцев условно с испытательным сроком один год шесть месяцев.

Добавим, по сообщениям красноярских массмедиа, мать продала своего новорождённого ребёнка за 25 тысяч рублей.

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