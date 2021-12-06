Минск, 6 декабря 2021, 13:16 — REGNUM В случае прихода к власти в Белоруссии после президентских выборов в 2020 году, блок Североатлантического альянса стоял бы под Смоленском. Об этом 6 декабря на совещании по кадровых вопросам заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Белорусский лидер отметил, что «многие белорусы увидели, чего на самом деле стоили стремившиеся во власть люди и какие у них были планы».
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Он подчеркнул, что в нынешних условиях нельзя сосредотачивать власть в руках одного человека.
Президент Белоруссии заявил также, что не допустит оппозиционной деятельности в стране лиц, бежавших после президентских выборов на Запад.
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Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года на выборах президента Белоруссии победу с большим отрывом одержал действующий глава республики Александр Лукашенко. Светлана Тихановская, которая в настоящее время является номинальным лидером белорусской прозападной оппозиции за границей, сбежала в Литву и сейчас призывает страны ЕС к более решительным действиям против режима Лукашенко.