Минск, , 13:16 — REGNUM В случае прихода к власти в Белоруссии после президентских выборов в 2020 году, блок Североатлантического альянса стоял бы под Смоленском. Об этом 6 декабря на совещании по кадровых вопросам заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белоруссия

Белорусский лидер отметил, что «многие белорусы увидели, чего на самом деле стоили стремившиеся во власть люди и какие у них были планы».

«Мы бы допустили громаднейшую ошибку, если бы потерпели поражение в прошлом году. Страны бы просто не существовало», — подчеркнул Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба президента республики.

Ранее по теме: Оппозиция готовит новые акции протеста — Лукашенко

«Если бы они на одни сутки пришли к власти, здесь бы уже блок НАТО стоял под Смоленском. Достаточно на сутки захватить власть и позвать сюда иностранные войска. Конституция позволяет президенту это сделать. Был бы их человек, он бы этим воспользовался», — добавил белорусский лидер, указав, что это было бы законно.

Он подчеркнул, что в нынешних условиях нельзя сосредотачивать власть в руках одного человека.

Президент Белоруссии заявил также, что не допустит оппозиционной деятельности в стране лиц, бежавших после президентских выборов на Запад.

«Сбежал — там и сиди. Удалось тебе, вернулся — как-то устроился в общество, не во власть», — сказал Лукашенко.

Читайте также: Лукашенко рассказал, почему Тихановская не торопится возвращаться в Минск

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года на выборах президента Белоруссии победу с большим отрывом одержал действующий глава республики Александр Лукашенко. Светлана Тихановская, которая в настоящее время является номинальным лидером белорусской прозападной оппозиции за границей, сбежала в Литву и сейчас призывает страны ЕС к более решительным действиям против режима Лукашенко.