Москва, 6 декабря, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Напряжённость вокруг Украины, приближение НАТО к российским границам, инициативу о гарантиях безопасности и другие темы обсудят российский и американский президенты Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря в ходе общения по видеосвязи. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил 6 декабря журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Владимир Путин

По его словам, Путину и Байдену нужно обсудить, как реализуются понимания, достигнутые в Женеве, что именно требует дополнительных усилий. Обязательная тема виртуальной встречи — двусторонние отношения России и США, достаточно долго пребывающие «в плачевном состоянии».

Затем, добавил Песков, лидеры обсудят вопросы, которые «шумят» на повестке дня. Это напряженность вокруг Украины, тематика продвижения НАТО в сторону российских границ, инициатива президента Путина о гарантиях безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры Путина и Байдена начнутся 7 декабря около 18:00 мск, они пройдут по защищенной видеосвязи. Будут показаны только первые кадры виртуальной встречи, остальное общение политиков пройдёт в закрытом режиме.

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