Санкт-Петербург, , 13:30 — REGNUM В одном из детских учреждений Санкт-Петербурга выявлен очаг заболеваемости гриппом H3N2. Об этом 6 декабря сообщила начальник эпидемиологического надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Грипп Gripptips.ru

По словам Чхинджерия, сейчас в городе наблюдается непростая и достаточно напряженная эпидемическая ситуация. К сезонному подъему ОРВИ и гриппа в городе добавился коронавирус.

За последнюю неделю в Петербурге было зарегистрировано 83 130 случаев ОРВИ, из них более 53 тыс. — дети. Больше всего болеют дети школьного возраста, 7−14 лет, что почти на 150% больше среднего порога.

«В городе идет распространение гриппа, еженедельно выявляются единичные случаи, но за прошедшую неделю — 49 случаев гриппа. У нас уже зарегистрирован очаг гриппа типа А, где пострадало большое количество учащихся», — заметила представитель Роспотребнадзора.

Как уточнила Чхиджерия ИА REGNUM, в одном из средних учебных учреждений зарегистрировано сразу пять случаев заболевания гриппом H3N2.

«При лабораторном обследовании ребят были выявлены еще дети, но у них не было клиники», — заметила она.

Также спикер уточнила, что в городе из-за задержек с поставкой вакцины от гриппа темпы прививочной кампании снизились. На данный момент в городе от гриппа вакцинировано лишь 69% несовершеннолетних. В город было поставлено лишь 81,5% доз детской вакцины от гриппа от заявленного количества.