Москва, 6 декабря, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Котировки нефти поднимаются в начале недели 6 декабря с $70 выше $71 за баррель нефти марки Brent, заявил корреспонденту главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рост цен на нефть

«Предыдущее падение последних дней с $82 до $66 было слишком эмоциональным и резким. Оно происходило во многом из-за появления нового штамма «Омикрон». Но более спокойное его изучение даёт надежду, что опасения могут быть преувеличены.

Кроме того, 5 декабря Саудовская Аравия повысила цены на поставки нефти в Азию и США. Помимо этого, рынок оценивает приостановку американо-иранских переговоров по ядерной сделке, что препятствует возобновлению экспорта чёрного золота Тегераном.

В то же время, сегодня движение цен на нефть нельзя назвать существенным. Инвесторы ориентируются, в частности, на то, что стабилен доллар на валютном рынке, от которого также зависят нефтяные котировки.

В течение дня не запланированы значимые события или выход важной экономической или производственной статистики. Наиболее вероятно, что сохранится текущий диапазон $70,60−72 за баррель Brent», — считает эксперт.

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