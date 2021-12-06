Мурманск, 6 декабря 2021, 13:11 — REGNUM Североморский молокозавод оказался в сложном финансовом положении из-за роста цен на сырье. Об этом на оперативном совещании в правительстве Мурманской области заявил региональный министр природных ресурсов Сергей Абаринов, передает корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, региональные власти с октября работают с собственниками предприятия и прорабатывают вопросы реструктуризации текущей задолженности. На молочном заводе в Североморске работают 108 человек.
По словам министра, предприятие стоит в плане на январь на получение субсидии в размере около 5 млн рублей. Это компенсация понесённых затрат в связи с введением обязательной маркировки молочной продукции.
Глава региона Андрей Чибис на это ответил, что правительство региона не должно стоять в стороне от проблем частного предприятия.