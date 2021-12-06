Мурманск, 6 декабря, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Североморский молокозавод оказался в сложном финансовом положении из-за роста цен на сырье. Об этом на оперативном совещании в правительстве Мурманской области заявил региональный министр природных ресурсов Сергей Абаринов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Endre Majoros Молоко

«В виду увеличения стоимости сырого молока и того […] у предприятия упала выручка. Аналогичная ситуация была в 2019 году — им негде закупать молоко», — сообщил министр.

По его словам, региональные власти с октября работают с собственниками предприятия и прорабатывают вопросы реструктуризации текущей задолженности. На молочном заводе в Североморске работают 108 человек.

По словам министра, предприятие стоит в плане на январь на получение субсидии в размере около 5 млн рублей. Это компенсация понесённых затрат в связи с введением обязательной маркировки молочной продукции.

Глава региона Андрей Чибис на это ответил, что правительство региона не должно стоять в стороне от проблем частного предприятия.

«Это важный работодатель. Там работают наши люди. И допустить его закрытие невозможно. Я жду до конца недели от вас перечень того что мы можем сделать», — заявил губернатор.