Минск, , 13:11 — REGNUM В январе собирается обратится к народу и парламенту Белоруссии с ежегодным посланием белорусский президент Александр Лукашенко. Он заявил об этом 6 декабря в ходе согласования назначения руководителей местных органов власти, передаёт агентство БелТА.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы должны, несмотря на сложный период, несмотря на то, что надо обеспечить стабильность, заглянуть вперед. Страна должна развиваться, чего бы нам ни стоило. Нам спокойной жизни не будет. Но и успокоиться, сидя ныть и плакать, что «вот, нас душат, нам бы выстоять», — это не наш подход», — сказал он.

При этом Лукашенко отметил, что в нынешней ситуации Белоруссии нужно выстоять и добавил, что при этом народу необходимо знать о путях развития и планах государственной власти по их реализации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вывозной авиарейс для мигрантов из Белоруссии в Ирак, ожидавшийся 6 декабря, не состоится.