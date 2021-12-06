Минск, 6 декабря, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В январе собирается обратится к народу и парламенту Белоруссии с ежегодным посланием белорусский президент Александр Лукашенко. Он заявил об этом 6 декабря в ходе согласования назначения руководителей местных органов власти, передаёт агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Мы должны, несмотря на сложный период, несмотря на то, что надо обеспечить стабильность, заглянуть вперед. Страна должна развиваться, чего бы нам ни стоило. Нам спокойной жизни не будет. Но и успокоиться, сидя ныть и плакать, что «вот, нас душат, нам бы выстоять», — это не наш подход», — сказал он.

При этом Лукашенко отметил, что в нынешней ситуации Белоруссии нужно выстоять и добавил, что при этом народу необходимо знать о путях развития и планах государственной власти по их реализации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вывозной авиарейс для мигрантов из Белоруссии в Ирак, ожидавшийся 6 декабря, не состоится.