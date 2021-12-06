Бухарест, , 13:10 — REGNUM Сотрудники пограничной полиции Румынии изъяли на КПП «Джурджу» в районе румынско-болгарской границы около 15 тонн контрабандной пиротехнической продукции. Об этом 6 декабря сообщило Румынское телевидение.

Граница

Согласно официальной информации, нелегальный товар находился в фуре с картофелем, следовавшей из Софии в Бухарест. При этом водитель транспортного средства не смог объяснить происхождение контрабанды.

«Речь идет о петардах, фейерверках и новогодних салютах турецкого производства, не сертифицированных для использования в Румынии», — говорится в отчете правоохранителей.

В настоящее время изъятый товар находится в специальном хранилище, он подлежит утилизации.

Напомним, ранее руководство пограничной полиции Румынии обратило внимание официального Бухареста на участившиеся случаи попытки нелегального провоза товаров через румынско-болгарскую границу. Как ожидается, с января 2022-го года румынские власти выделят дополнительные средства на борьбу с контрабандистами.