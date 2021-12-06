Приштина, , 13:11 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 5 декабря выступил на пресс-конференции и ответил на вопрос о прошедших недавно забастовках, организованных профсоюзом медицинских работников. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Темная сторона Альбина Курти Facebook.com/vetevendosje

По данным журналистов, политик заявил о желательности перемен в руководстве профсоюзных организаций, аналогичных произошедшим в политической сфере. После победы Курти на парламентских выборах сменилось руководство Демократической партии Косово и Демократической лиги Косово.

Напомним, профсоюзы работников администрации Косово и медицинских работников Косово проводят протесты и забастовки и требуют принятия закона о заработной плате, предполагающий рост заработной платы государственных работников. Один из таких протестов собирались провести работники сферы образования, однако отменили после встречи с главой министерства внутренних дел Джелялем Свечлёй.

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