Москва, , 13:06 — REGNUM Австралия может потенциально стать источником нестабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом 6 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита в Индию.

Сергей Лавров Mid.ru

«Там немало вопросов возникает и с планами организовать в Австралии производство или поставить Австралии атомные подводные лодки, ядерные установки», — заявил Лавров.

«Тут немало возникает вопросов, в том числе и о том, насколько такие планы соответствуют нормам МАГАТЭ, нормам договора о нераспространении ядерного оружия и более уже конкретным регионального измерения (соглашениям). Насколько Австралия, если этим планам суждено сбыться, насколько Австралия будет будет верна своим обязательствам по зоне свободной от ядерного оружия в южной части Тихого океана», — подчеркнул он.