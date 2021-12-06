Москва, , 13:04 — REGNUM Правительственный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией проводит работу с целью предотвращения распространения в России нового штамма «Омикрон». Об этом 6 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«В штабе, я знаю, что проведена работа. Всё работает», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Напомним, Владимир Путин поручил правительству до 7 декабря разработать план по борьбе с распространением в России новой разновидности SARS-CoV-2, выявленной в ЮАР.

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Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что пока никаких решений об усилении мер безопасности российского лидера Владимира Путина и введении каких-либо ограничений для сотрудников Кремля из-за ситуации с новым штаммом коронавируса «Омикрон» не принималось.

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