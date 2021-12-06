Ереван, , 13:04 — REGNUM Оппозиционные партии Армении после выборов в органы местного самоуправления получили большинство голосов в общей сложности в 21 из 36 общин, где проходило голосование. Об этом 6 декабря сообщил депутат парламента республики, вице-спикер от оппозиции Ишхан Сагателян.

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Он отметил, что правящая партия «Гражданский договор» сможет самостоятельно возглавить органы местного самоуправления, если с ней не будут вступать в коалицию другие политсилы, в 15 общинах. В остальных общинах, оппозиционные партии смогут создать своё правление, вступив в коалицию между собой.

«Напоминаю, что две оппозиционные партии общины Ахуряна уже сделали заявление о совместном формировании местного самоуправления», — написал Сагателян.

Напомним, местные выборы в Армении проходили 5 декабря. Голосование проходило по пропорциональной схеме. В выборах приняли участие 4,2 тыс. кандидатов от 130 партий и других видов политсил. Правящая партия получило большинство голосов в 24 из 36 общин.

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