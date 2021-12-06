Белград, , 14:56 — REGNUM Лидеру косовских сепаратистов, премьер-министру Альбину Курти нужен «послушный человек», который поможет ему в осуществлении плана захвата севера Косово и Метохии, поэтому «Силы безопасности Косово» возглавил Башким Яшари. Такое мнение высказал 6 декабря председатель комитета по Косово и Метохии парламента Сербии Милован Дрецун.

Милован Дрецун Inmatija03

«Нужно понимать, что Яшари принадлежит к организованной преступной группировке. Его отец Адем Яшари был ликвидирован в столкновении с сербскими силами безопасности. Особенно интересно то, что Башким Яшари был одним из командиров так называемого Корпуса защиты Косово с 2003 года и что именно в это время его имя связывалось с некоторыми криминальными действиями», — рассказал Дрецун в эфире телеканала РТС.

Сербский парламентарий отметил, что Приштина пытается создать картину, согласно которой «Силы безопасности Косово» являются многонациональными, но параллельно назначает их руководителем человека, который готов «сделать что угодно против интересов сербского народа». Дрецун напомнил, что «Силы безопасности Косово» являются продолжением террористической «Армии освобождения Косово», только действуют под другим названием.

Дрецун отметил, что Приштина интенсивно вооружает «Силы безопасности Косово» и планирует через десять лет превратить их в полноценную армию.

«У них очень активные оперативные планы вторжения на север Косово. Единственной их целью является попытка насильственного захвата севера Косово», — считает Милован Дрецун.

Напомним, что ранее министр обороны Косово Арменд Мехай сообщил о том, что «Силы безопасности Косово» возглавит генерал Башким Яшари. Новый командир — потомок Адема Яшари, одного из главарей террористической «Армии освобождения Косово», которого косовские сепаратисты считают своим героем.