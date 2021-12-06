Москва, , 13:03 — REGNUM Сбербанк объявил о снижении ставки на ипотеку по программе «Господдержка 2020» на 0,4 процентных пункта — до 5,85%. Как сообщили в пресс-службе кредитного учреждения, предложение действует при первоначальном взносе от 20%, электронной регистрации сделки, а также страховании жизни и здоровья заёмщика. Базовая ставка по программе составляет 6,25%.

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Также Сбер сохраняет проекты субсидирования ставок с застройщиками — квартиры в таких проеках можно купить в ипотеку со ставкой от 0,1% годовых. Найти специальные предложения и подать заявку на ипотеку по низкой ставке можно онлайн на Домклик.

«Сегодня мы снижаем на 0,4 п.п. ставки по льготной ипотеке. Мы хотим сохранить возможность для наших клиентов взять ипотечный кредит по выгодным ставкам», — заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Напомним, согласно условиям программы, максимальная сумма кредита — 3 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос — от 15% стоимости жилья. Вместе со сниженим ставки Сбер также предлагает содействие в ускорении заключения сделки с помощью сервиса электронной регистрации. В ноябре 2021 года 86% ипотечных кредитов, в том числе по программе с господдержкой, были оформлены именно с использованием этого сервиса.