Москва, , 13:03 — REGNUM В Кремле считают, что переговоры по видеосвязи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, которые состоятся 7 декабря, будут обстоятельными и продолжительными. Об этом 6 декабря рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

«Мы полагаем, что это будет достаточно обстоятельная и продолжительная видеоконференция, это будет конференция по защищенной видеосвязи. Думаем, что она будет продолжительной по времени», — сказал он.

Также представитель Кремля добавил, отвечая на вопрос о времени начала переговоров лидеров двух стран, что они начнутся около 18:00 мск.

«Никакого прямого эфира не будет. Мы покажем, я думаю, первые кадры общения обязательно. Разумеется, это будут только первые кадры, все общение будет производиться в закрытом режиме», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения между Россией и Индией зрелые, формат «2+2» для таких условий чрезвычайно целесообразен.