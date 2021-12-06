Ставрополь, , 13:01 — REGNUM В Ставропольском крае возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра строительства и архитектуры Андрея Уварова. Его вновь заподозрили в превышении должностных полномочий, сообщили 6 декабря в пресс-службе прокуратуры по региону.

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Как установлено в ходе проверки, бывший чиновник в 2020 году подписал акты о приемке участковой больницы в селе Кугульта Грачевского района, стоимость которой которой превышает 94,2 млн рублей. Однако стройка оказалась незавершенной, больница до сих пор не введена в эксплуатацию.«Эксплуатация здания участковой больницы в селе Кугульта Грачевского района невозможна. В результате обследования выявлены многочисленные дефекты, в том числе не были подключены газ, вода, отопление, электричество и дизельная электростанция», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Действия экс-заместителя министра нанесли ущерб госбюджету на сумму более 92 млн рублей, считает прокуратура. Напомним, на прошлой неделе в отношении Уварова уже было возбуждено уголовное дело о превышении. Он дал указание о пересадке деревьев с территории будущего строительства в городе Кисловодске на другое место, в результате зеленые насаждения погибли. Ущерб городу составил свыше 31 млн рублей.

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