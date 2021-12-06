Москва, 6 декабря, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Снижение котировок биткоина на 20% не следует считать чем-то экстраординарным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря заявил замдиректора НИЦ денежно-кредитных отношений финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономический наук Алексей Михайлов.

Биткоин

«Падение биткоина на 20% за день нельзя считать экстраординарным. Это является технической коррекцией перед ростом», — сказал Михайлов.

По его словам, биткоин может опускаться в цене до 25 тысяч долларов.

«Исходя из того, что биткоин в этом году стал защитным активом для многих институциональных инвесторов в мире, ожидается рост цены данной криптовалюты до 100 000 долларов в 2022 году», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, котировки биткоина утром 2 декабря рухнули до 42 тыс. долларов, но быстро отскочили до 47,5 тысяч.