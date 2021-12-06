Подгорица, , 13:00 — REGNUM К 6 декабря в Черногории 54 264 человека получили третью дозу вакцины против коронавируса и 359 человек — за последние 24 часа. В стране 60,7 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 56,8 процента были ревакцинированы, сообщает институт общественного здравоохранения.

Вакцинация ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Первую дозу вакцины получили 277 326 человек или 44,7 процента, а вторую — 259 738 человек или 41,9 процента от общей численности населения.

В Черногории 106 человек получили первую дозу вакцины за последние 24 часа, а 269 человек прошли ревакцинацию.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая 2021 года.