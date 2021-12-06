Омск, , 13:00 — REGNUM За весь период пандемии в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали 2900 человек. Об этом сообщили 6 декабря в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Врач Yarregion.ru

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За прошедшие сутки в Омской области скончались 13 человек с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 576 носителей коронавируса, выздоровели 132 человека.

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