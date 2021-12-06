Москва, , 13:00 — REGNUM Большинство жителей России (94%) заявили, что у них есть чувство юмора. 40% обладают им в большой степени, 45% — в некоторой степени, 9% — только в малой степени. Признались, что лишены чувства юмора 4%, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Юмор

Самые популярные юмористические программы на телевидении — Comedy Club (20%, 27−39% среди молодёжи), КВН (15%, 20% среди 35−44-летних) и «Уральские пельмени» (15%, 23% среди 45−59-летних). Не смотрят юмористические передачи по ТВ 38%.

Смотрят юмористические передачи гораздо реже — Comedy Club (4%, 8−9% среди граждан от 25 до 44 лет), «Уральские пельмени» (4%). Не смотрят юмористические программы в интернете 74% опрошенных.

Телефонный опрос проведен 12 ноября 2021 года среди1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, к чёрному юмору относятся отрицательно 77% жителей России.

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