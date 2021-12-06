Бразилиа, , 13:05 — REGNUM Верховный суд Бразилии начал расследование комментариев президента Жаира Болсонару, который утверждает, что вакцины против Covid-19 могут увеличить вероятность заражения СПИДом. Об этом сообщает BBC.

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Во время прямой трансляции 24 октября Болсонару заявил, что «у людей, полностью вакцинированных против Covid-19, синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) развивается намного быстрее, чем ожидалось». Утверждение было решительно отвергнуто учеными и медицинскими экспертами. Его аккаунты в соцсетях были заморожены в связи с распространением фальшивых новостей.

Болсонару часто ставил под сомнение эффективность вакцин. Сам он также отказался от вакцинации.

Отдельно будут расследоваться неудачи Болсонару в борьбе с пандемией.

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