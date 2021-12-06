Москва, 6 декабря, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Закон о «Красном Кресте» Госдума может принять до лета 2022 года, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

ИА REGNUM Красный Крест

«Что касается закона о «Красном кКресте» нам надо с вами серьезно к этому подойти и постараться на будущий год в приоритетном порядке принять этот закон до лета», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний.

Так он отреагировал на выступление замглавы Минздрава Олега Салагая.

В слушаниях принимают участие более 120 представителей общественных и волонтерских организаций из 45 регионов.