Калуга, 6 декабря, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 199 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 6 декабря. Днём ранее, 5 декабря, в регионе был зарегистрирован 201 случай.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной — все новости»

С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 60 410 человек, 56 700 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли семь человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1070 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.