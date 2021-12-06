Ульяновск, , 12:54 — REGNUM В Ульяновской области зарегистрированы очередные летальные исходы от осложнений, вызванных после заражения коронавирусом. Такие сведения приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным на 6 декабря, с начала пандемии в Ульяновской области умер 3461 ковидный больной. Из них за последние сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом.

Напомним, что 4 декабря в регионе умерли 12 заболевших ковидом, 3 декабря — 11. Наибольшее число жертв коронавируса за последние три недели зарегистрировано 23 ноября, когда умерли 18 человек.

Отметим, что 6 декабря на заседании Законодательного собрания Ульяновской области обсудят федеральные законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании регионального парламента экс-коммунист Матвей Володарский предложил прекращать «нагонять жути с вакцинацией и кодами», назвав цифровые пропуска «сегрегационными мерами».

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