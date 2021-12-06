Уфа, , 12:55 — REGNUM Делегация от Башкирии вместе с главой республики Радием Хабировым выезжает в Белоруссию. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Радий Хабиров Glavarb.ru

«У нас там довольно насыщенная программа. Беларусь для нас — важный экономический партнер. Вы знаете, очень плотное взаимоотношение в сфере станкостроения, машиностроения, сельского хозяйства особенно. Поэтому нам есть что обсудить, укрепить наши отношения. Так что пожелайте нам удачи. Я думаю, что мы с пользой туда съездим», — сообщил глава республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что между правительством Башкирии и правительством Белоруссии было подписано соглашение о сотрудничестве в научно-технической, торгово-экономической и социально-культурной сферах.