Муйский район, Бурятия, , 12:52 — REGNUM В Муйском районе Бурятии произошёл очередной случай провала под лёд автомобиля. Инцидент произошёл рано утром 5 декабря под Северомуйском, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Автомобиль провалился под лёд в Бурятии Агентство ГО и ЧС Бурятии

К месту происшествия после поступившего звонка выехали пожарные. На своём спецтранспорте они отбуксировали автомобиль в безопасное место. Водитель находится в удовлетворительном состоянии.

«Это не первое происшествие в окрестностях Северомуйска: в конце ноября при переправе через ручьи и наледь под лёд провалилось несколько автомобилей», — добавили в ведомстве.

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