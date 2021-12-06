Муйский район, Бурятия, 6 декабря, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Муйском районе Бурятии произошёл очередной случай провала под лёд автомобиля. Инцидент произошёл рано утром 5 декабря под Северомуйском, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Агентство ГО и ЧС Бурятии Автомобиль провалился под лёд в Бурятии

К месту происшествия после поступившего звонка выехали пожарные. На своём спецтранспорте они отбуксировали автомобиль в безопасное место. Водитель находится в удовлетворительном состоянии.

«Это не первое происшествие в окрестностях Северомуйска: в конце ноября при переправе через ручьи и наледь под лёд провалилось несколько автомобилей», — добавили в ведомстве.