Омск, , 12:52 — REGNUM В Омской области за прошедшие сутки выявлено 576 носителей коронавируса, в том числе 484 человека лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 декабря в областном минздраве.

Больничная палата с аппаратом ИВЛ Bryanskobl.ru

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По данным федерального оперштаба, за всё время в Омской области COVID-19 диагностировали у 118 041 человека. Выздоровели за сутки 132 жителя региона, за весь период — 94 262.

Напомним, 5 декабря в регионе был выявлен 581 носитель коронавируса, выздоровели 814 человек.

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