Санкт-Петербург, , 13:00 — REGNUM Начало добровольной вакцинации детей от COVID-19 в Петербурге ожидается в январе 2022 года. Об этом 6 декабря сообщила начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Яна Панютина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вакцинация ребенка (не от коронавируса) Кб8.рф

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

По словам Панютиной, у детской вакцины есть особенности хранения, поэтому прививочная кампания будет проходить только в пунктах вакцинации, развернутых в детских городских поликлиниках.

В свою очередь главный внештатный специалист по иммунопрофилактике комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Сусанна Харит заявила, что вакцинация детей от коронавирусной инфекции идет по всему миру, как в США, в Европе, так и в Китае.

«В Китае вакцинация идет собственной вакциной детей от шести месяцев», — заметила она.

Что касается петербургских детей, то пока планируется прививать подростков в возрасте 12−17 лет. Вакцинация будет вестись только с согласия родителей, вместе с тем, подростки с 15 лет по закону могут сами решать — прививаться или нет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербург поступило 78,5 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона»