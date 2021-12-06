Париж, 6 декабря, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Шторм «Барра» угрожает северо-западному побережью Франции, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Шторм

Согласно метеорологической службы Франции, это погодное явление в основном коснется Ирландии, но траектория шторма остается неопределенной. Предположительно, шторм «Барра» может коснутся французских регионов: Нормандия и Бретань.

Ожидается, что у побережья Франции скорость ветра может достигать 80 км / ч.

Напомним, в Ирландии из-за шторма «Барра» объявлен красный уровень опасности.